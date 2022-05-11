Eskişehir'de yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Onur Gündoğdu idaresindeki 61 BB 680 plakalı yolcu otobüsü, Oğlakçı Mahallesi yakınlarında Mahmut Acu'nun kullandığı 63 ACU 871 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüs şoförü Mahmut Acu ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf, Zemzem, Zeliha, Ömer Faruk (11), Abdulkadir, (6), Hatun ile Muhammed Acu, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 8 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.