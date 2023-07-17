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Eskişehir'de Yoğun Trafik Nedeniyle İlerleyemeyen Ambulans Güçlükle Ana Caddede

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Eskişehir'de kent içerisindeki yoğun trafik sebebiyle ilerlemekte zorlanan bir ambulans, araçların çekilmesi için dakikalarca siren çaldıktan sonra güçlükle ana caddeye çıkabildi. Hasta yetiştirmeye çalışan ambulansın siren çalmasına rağmen dakikalarca ilerleyememesi etraftaki vatandaşları endişelendirirken, yolu açmaya çalışan şoförler araç yoğunluğu sebebiyle zor anlar yaşadı. Trafiğin tıkanmasıyla neredeyse hiç ilerleyemeyen ambulans, bölgedeki polislerin yönlendirmeleri sonucunda güçlükle ana caddeye çıkabildi.

Eskişehir'de kent içerisindeki yoğun trafik sebebiyle ilerlemekte zorlanan ambulans, araçların çekilmesi için dakikalarca siren çaldıktan sonra güçlükle ana caddeye çıkabildi.

Tepebaşı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Nayman Sokak'tan Cengiz Topel Caddesi'ne doğru ilerlemekte olan bir ambulans, yoğun trafik sebebiyle ışıklarda beklemek zorunda kaldı. Hasta yetiştirmeye çalışan ambulansın siren çalmasına rağmen dakikalarca ilerleyememesi etraftaki vatandaşları endişelendirirken, yolu açmaya çalışan şoförler araç yoğunluğu sebebiyle zor anlar yaşadı. Trafiğin tıkanmasıyla neredeyse hiç ilerleyemeyen ambulans, bölgedeki polislerin yönlendirmeleri sonucunda güçlükle ana caddeye çıkabildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Tepebaşı Tragger Güncel Haberler

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