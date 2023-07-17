Eskişehir'de Yoğun Trafik Nedeniyle İlerleyemeyen Ambulans Güçlükle Ana Caddede

Eskişehir'de kent içerisindeki yoğun trafik sebebiyle ilerlemekte zorlanan bir ambulans, araçların çekilmesi için dakikalarca siren çaldıktan sonra güçlükle ana caddeye çıkabildi. Hasta yetiştirmeye çalışan ambulansın siren çalmasına rağmen dakikalarca ilerleyememesi etraftaki vatandaşları endişelendirirken, yolu açmaya çalışan şoförler araç yoğunluğu sebebiyle zor anlar yaşadı. Trafiğin tıkanmasıyla neredeyse hiç ilerleyemeyen ambulans, bölgedeki polislerin yönlendirmeleri sonucunda güçlükle ana caddeye çıkabildi.