Eskişehir'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Güvenlik önlemleri alınarak araç sürücüleri kontrollü ilerlemeye devam ediyor. Sis, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.
Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Eskişehir-Ankara kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.