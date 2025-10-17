Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oluyor
Eskişehir kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisi görülüyor. Sis, görüş mesafesini azaltarak sürücülerin kontrollü ilerlemesine neden oldu.
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle sürücüler şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerledi.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte özellikle Porsuk Çayı ve çevresi de sisle kaplandı.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel