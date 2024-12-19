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Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oldu

Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oldu
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Eskişehir'de kent merkezinde görülen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri kontrollü ilerlerken, polis ekipleri trafik güvenliği için önlemler aldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu belirtiliyor.

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Araç sürücüleri şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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