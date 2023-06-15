Eskişehir'de YKS nedeniyle tramvay ve otobüs sefer saatleri düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle tramvay ve otobüs sefer saatlerinde düzenlemeye gitti. Sınav günleri olan cumartesi ve pazar günü tramvaylarda karşılıklı seferler, tüm gün boyunca hafta içi sefer saatlerine göre hizmet verecek. Otobüsler ise cumartesi günü 16: 00, pazar günü ise 18: 00'e kadar hafta içi programına göre çalışacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle tramvay ve otobüs sefer saatlerinde düzenlemeye gitti.

Lisans ve ön lisans programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin gireceği YKS, hafta sonu 3 oturum halinde yapılacak.

YKS öncesi sınava girecek adaylardan ve sınav görevlilerinden gelen talep üzerine harekete geçen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESTRAM ile görüşerek 17-18 Haziran'da YKS'ye girecek adaylar için yeni bir düzenleme yaptı.

Yapılan düzenlemeye göre; sınav günleri olan cumartesi ve pazar günü tramvaylarda karşılıklı seferler, tüm gün boyunca hafta içi sefer saatlerine göre hizmet verecek. Şehir içi otobüs sefer saatlerinde de yapılan düzenleme ile otobüsler, cumartesi günü 16: 00, pazar günü ise 18: 00'e kadar hafta içi programına göre çalışacak.