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Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Denetimi

Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Denetimi
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Eskişehir'de yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde kaçak ve sahte alkol satışının önüne geçmek amacıyla dört operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çeşitli malzemeler ele geçirilirken, dört kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışının önüne geçilebilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerince, vergi kaybı ile haksız kazancın önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya süren şüphelilere yönelik yılbaşı öncesi çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 4 operasyonda kaçak ve sahte alkol ile bunların üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı, haklarında ilgili kanun gereği işlem yapılarak savcılığa sevk edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile polis ekipleri de eğlence mekanlarının bulunduğu Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta denetim yaptı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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