Eskişehir'de yıkılan binanın tahtalarla ayakta tutulmaya çalışıldığı ortaya çıktı

Yıkılan 3 katlı binayı tahtlarla ayakta tutmaya çalışmışlar

Kayan temele alınan tahtalı önlem yetersiz kaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, yanındaki inşaat çalışmasında gerekti önlemlerin alınmaması sebebi ile yıkıldığı iddia edilen binanın hasar almadan saatler önce çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde temelin tahta kalaslar yaslanarak tutulmaya çalışıldığı görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak'ta bir inşaatta çalışma yapılırken, alanın yanında bulunan 3 katlı apartmanın temeli kaymış daha sonra da binanın büyük bir bölümü yıkılmıştı. Saatler önce durumdan endişe duyup yapıyı boşaltan bina sakinleri, evsiz kaldı. Enkaza dönen yapıda ikamet eden Talha Bayyar, yıkımdan bir gün önce bahse konu inşaat çalışmalarından dolayı evlerinin duvarının kaydığını cep telefonu videosunu çekti. Olayın gerçekleştiği günün sabahı tekrar çekilen videoda ise duvardaki kaymanın daha da belli olduğu ve bazı taşların yerinden çıktığı görülüyor. Bayyar'ın kayda aldığı görüntülerde, işçilerin çökmeyi önlemek için tahta dayanaklarla duvarı tutmaya çalıştıkları görünüyor. Muhtemel bir yıkımı önlemek için alınan önlem 'pes' dedirtti.