Eskişehir'de Yaya Çarpıp Kaçan Sürücü Aranıyor

Eskişehir'de plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçen yaya M.Y.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR'de henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçen yaya M.Y.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Erkek yaya M.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasına yansıyan kazada olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaza, geçen 28 Eylül akşamı Tepebaşı ilçesine bağlı Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. Yaya M.Y.'ye yolun karşısına geçtiği sırada henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı. M.Y. yaralanırken, otomobil durmayıp olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan M.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin yayaya çarparak kaçtığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.Y.'nin yolun karşısına geçerken otomobilin çarparak olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüsünün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.