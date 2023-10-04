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Eskişehir'de Yaya Çarpan Otomobil Sürücüsü Ev Hapsine Alındı

Eskişehir'de yolun karşısına geçen bir yaya, çarparak olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü polis tarafından yakalandı ve ev hapsine alındı.