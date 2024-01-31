Eskişehir'de Yavuzlar Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

ESKİŞEHİR'de 'Yavuzlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, kara para aklama ve tefecilik suçlamasıyla 6 şüpheli, gözaltına alındı. MASAK ve tapu kayıtlarında yapılan incelemede, şüphelilerin 365 milyon 120 bin 124 TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı olduğu tespit edildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Yavuzlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler Y.T. (48), M.T. (24), M.T. (22), M.T. (46), M.T. (27) ve D.T. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin organize suç örtüsü çatısı altında tefecilik yaptığı, suçtan elde ettikleri yasa dışı gelirleri hayvancılık ve gayrimenkul mal varlığı edinerek kara para akladıkları tespit edildi.

MAL VARLIKLARI RAPORDA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin kara para aklama amacıyla arazi ve daire satın aldığı da belirlendi. MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda tefecilikle şüphelilerin 70 milyon 120 bin 124 lira, 275 milyon lira değerinde imara açık 55 dönüm arazi, 20 milyon lira değerinde 4 daire olmak üzere toplam 365 milyon 120 bin 124 lira değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı edindikleri ortaya çıktı. Şüpheliler ifadeleri için Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

BİR AYDA İKİNCİ OPERASYON

Jandarma ekiplerince geçen 17 Ocak'ta 'Tekinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda da kara para aklama ve tefecilik suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin 447 milyon 780 bin TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı olduğu tespit edilmişti.