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Eskişehir'de Yavuzlar Organize Suç Örgütüne Kara Para Aklama Operasyonu

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Eskişehir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda Yavuzlar organize suç örgütüne yönelik kara para aklama suçundan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin elde ettikleri yasa dışı geliri hayvancılık ve gayrimenkul mal varlığıyla akladıkları belirlendi.

Eskişehir'de jandarma tarafından "Yavuzlar" organize suç örgütüne yönelik kara para aklama operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, "Yavuzlar" olarak bilinen organize suç örgütü çatısı altında Y.T, M.T, M.T, M.T, M.T. ile D.T'nin "tefecilik öncül" suçundan elde ettikleri yasa dışı geliri hayvancılık ve gayrimenkul mal varlığı edinerek kara para aklama suçunu işledikleri yönünde bilgiye ulaşıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Odunpazarı ilçesinde tefecilik faaliyeti gösteren organize suç örgütü üyelerinin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), SGK ve Tapu Kadastro Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan rapora göre, 70 milyon 120 bin 124 lira nakit para, 275 milyon lira değerinde 55 dönüm imara açık arsa, 20 milyon lira değerinde 4 daire olmak üzere 365 milyon 120 bin 124 lira değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı edindikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.T. ile M.T. çıkarıldıkları hakimlikçe "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçundan tutuklandı, M.T, M.T, M.T. ile D.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Jandarma Adliye Gözaltı Suç Operasyon Hukuk Politika Güncel Haberler

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