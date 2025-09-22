Eskişehir'de yaşlı adamı darbeden şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, beslediği köpeklerden şikayetçi olunduğu iddiasıyla öfkelenip bir kişiyi darbeden zanlı gözaltına alındı.
Yeşiltepe Mahallesi Ülküm Sokak'ta yaşayan O.G'nin beslediği köpeklerin sürekli havlaması nedeniyle komşuları şikayette bulundu.
Bu duruma öfkelenen O.G, camiye gitmek için sokağından geçen R.D'den (68) şüphelenerek tartışmaya başladı.
O.G, Şehit Halit İlbay Caddesi'nde yürüyen R.D'yi takip ederek saldırdı. O.G'nin darbeleri sonucu yaralanan R.D. yere yığıldı.
O.G'nin yaşlı adamı darbettiği anlar çevredeki bir binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Darp sonucu yaralanan R.D, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırgan O.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.