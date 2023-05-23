Eskişehir'de yaşayan depremzedenin evinin balkonundaki Türk bayrağını yırtıp evine yumurta attılar Daha önce de evinin ziline basıp kaçan şahısların olduğunu söyleyen depremzede Hüseyin Alıcı: "Kimsenin tavuğuna da kışt demedim" "Attıkları yumurta içeriye kadar düşmüş"ESKİŞEHİR Eskişehir'de...

Eskişehir'de yaşayan depremzedenin evinin balkonundaki Türk bayrağını yırtıp evine yumurta attılar

Daha önce de evinin ziline basıp kaçan şahısların olduğunu söyleyen depremzede Hüseyin Alıcı: "Kimsenin tavuğuna da kışt demedim"

"Attıkları yumurta içeriye kadar düşmüş"

ESKİŞEHİR Eskişehir'de yaşayan depremzede Hüseyin Alıcı'nın evine yumurta atılıp, balkonuna astığı iki Türk bayrağından biri kimliği belirsiz kişilerce yırtıldı.

Eskişehir'de geçtiğimiz pazar gününü pazartesine bağlayan gece iddiaya göre ilginç bir olay gerçekleşti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evi yıkılan 82 Hüseyin Alıcı Eskişehir'e taşındı. Hayatını Odunpazarı İlçesi Sümer Mahallesi Fatih Sultan Sokakta tuttuğu evde sürdüren Alıcı, 'bu kadarı da pes' dedirten bir saldırıya maruz kaldı. İddiaya göre yaşlı depremzedenin birinci kattaki evinin balkonuna astığı 2 Türk bayrağından biri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yırtılıp, konutunun camlarına yumurta atıldı. Olay karşısında şaşıp kalan depremzede ve Alıcı'nın ailesi, Türk bayrağına verilen zarara anlam veremedi. Yırtılan Türk bayrağının ise 3 kesikle zarar verilmesi, olayın bıçak ya da benzeri bir kesici alet ile yapıldığı şüphesini uyandırdı.

"Kimsenin tavuğuna da kışt demedim"

Daha önce de zillere basıp kaçan şahısların olduğunu söyleyen Hüseyin Alıcı, kimseyle bir probleminin olmadığını söylerken şöyle devam etti: "Çocukları görmedim, kaçtılar. Gece saati olmuş, evdeydim ama görmedim. Gece saat 12.00'a kadar oturdum bekledim gelmediler sabah yattım sabah şu durumda. Daha önceden de zili çalıp kaçmışlardı akşamüstü vakitlerinde. Olayın saat kaçta olduğunu bilmiyorum. Pencerenin sinekli açıktı attıkları yumurta içeriye kadar düşmüş. Biz gariban depremzedeyiz, Malatya'dan geldik buraya. Ankara'ya gittik, oradan Denizli'ye gittik. Orada da 1 ay kaldık en son buraya geldik. Ayın 22'sinde de biletimi alıp Malatya'ya gideceğim. Benim evime bu zamana kadar kimse gelmedi, kimsenin tavuğuna da kışt demedim."