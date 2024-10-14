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Eskişehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı

Eskişehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı
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Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 13 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığına ilişkin bilgi üzerine araştırma başlattı. Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli bir süre izlendikten sonra iş yerlerine baskın yapıldı. Polis ekiplerince 7 şüpheli gözaltına alınırken iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız tabanca, 141 adet fişek, 2 adet silah gövdesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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