Eskişehir'de Yasa Dışı Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesindeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Çifteler ilçesine bağlı Erbap Mahallesi ormanlık alanda yasadışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kenevir bitkisini H.K., K.Y. ve İ.D.?nin ekerek yetiştirdiği belirlendi. Ormanlık alanda ve şüphelilerin evlerinde uyuşturucu madde arama köpeği Akça ile birlikte arama yapıldı. Bidonla toprağa gömülü 445 gram esrar, bidonlara ekili vaziyette 6 kök kenevir bitkisi, 12,5 gram esrar, 12 adet uyuşturucu hap, 31 adet kenevir tohumu, esrar öğütücü aparat, esrar sarma aparatı, 111 adet esrar sarımında kullanılan ve 'çarşaf' diye tabir edilen kağıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler H.K., K.Y. ve İ.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.