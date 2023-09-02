Eskişehir'de Yasa Dışı Kenevir Eken Şahıs Gözaltına Alındı

Eskişehir'de yapılan operasyonda yasa dışı kenevir ektiği ve esrar haline getirip sattığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 791,51 gram esrar ele geçirildi.

Eskişehir'de yasa dışı kenevir ektiği ve esrar haline getirip sattığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma neticesinde, Çifteler İlçesi'nde ikamet eden şahsın ekmiş olduğu kenevirleri esrar haline getirerek satmayı denediği tespit edildi. Çifteler Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan arama izniyle birlikte şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu, 791,51 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR