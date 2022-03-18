Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.K, F.T, A.K. ile Y.G'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 56 bin 175 lira, banka kartları, cep telefonları ile taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Bahis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title