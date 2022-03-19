ESKİŞEHİR'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 4 GÖZALTI - Haberler

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ESKİŞEHİR'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESKİŞEHİR'de yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis oynayanlara yönelik çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen şüpheliler Y.K., F.T., A.K. ve Y.G. polis ekiplerince yasa dışı bahis oynarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin üzerinde 56 bin 175 lira, banka kartları, cep telefonu ve taşınabilir bellekler ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 4 GÖZALTI

ESKİŞEHİR'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 4 GÖZALTI

ESKİŞEHİR'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Polis, Bahis, Güncel, Haberler

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