Son dakika haberleri! Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR'de yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 4 şüpheli, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynayan kişilere yönelik çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla izlenen şüpheliler Y.K., F.T., A.K. ve Y.G. polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin üzerinde 56 bin 175 lira, banka kartları, cep telefonu ve taşınabilir bellekler ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.