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Eskişehir'de yargılanan FETÖ sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis

Eskişehir'de yargılanan FETÖ sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis

Güncel Haberler

Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, örgütün "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet E'nin ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Karardan önce son sözleri sorulan sanık Mehmet E, isnat edilen suçlamayı reddederek beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Mehmet E'ye "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis vererek, sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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