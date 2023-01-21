Eskişehir'de yardım kömürlerini sattığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Eskişehir'de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere temin edilen kömürleri sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Eskişehir'de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere temin edilen kömürleri sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Odunpazarı Kaymakamlığınca bir depoda muhafaza edilen kömürlerin satılarak haksız kazanç elde edildiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, satılan 50 çuval kömürü bir kamyonette ele geçirdi. Bunları alan kişinin ifadesine başvuran ekipler, şüpheli T.B'yi evinde gözaltına aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen T.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'de yardım kömürlerini sattığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.