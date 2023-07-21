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Eskişehir'de yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı

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Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Eskişehir'deki bir apartta aranan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin odasında yapılan aramada ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların sorgusu devam ediyor.

Eskişehir'de polis ekiplerince bir aparta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir aparta operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler B.E. ile S.T'nin kaldığı odada yapılan aramada, 2 tabanca, 2 şarjör, 3 fişek, alüminyum folyo, çakmak gazı ve gaza entegre edilmiş pürmüz, hassas terazi, 3 bıçak, 19 sentetik uyuşturucu hap, 1,20 gram bonzai, 38 gram metamfetamin, 5,78 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Hisarcık Tepebaşı Güncel Haberler

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