Eskişehir'de yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Eskişehir'deki bir apartta aranan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin odasında yapılan aramada ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların sorgusu devam ediyor.