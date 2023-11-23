Eskişehir'de yapılan denetimlerde 23 şahıs yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 23 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SİBER), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Asayiş ile Trafik Timleri'nin devam eden faaliyetleri çerçevesinde 15-22 Kasım 2023 tarihleri arasında teknolojik imkanlar dahilinde denetleme faaliyeti yapıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde JABS Bilgisayar ve Tabletleri, Engin Barkod, Karekod Okuyucu Cihazları, Atmaca Gözlük Sistemleri, Plaka Tanıma Sistemleri, UYAP El Telsizi gibi teknolojik imkanlar kullanıldı. Yapılan sorgulamalarda; bir yıldan az cezası olan adli, idari işlemler çerçevesinde aranan 7 şahıs ile birlikte 1-5 yıl arası hapis cezası bulunan 15, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR