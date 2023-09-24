Eskişehir'de yapılan denetimlerde 13 kişi yakalandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de bekçi yaya devriyeleri tarafından yapılan denetimlerde aranması olan 13 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 7 silah, 48 mermi ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de bekçi yaya devriyeleri tarafından yapılan denetimlerde aranması olan 13 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 7 silah, 48 mermi ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi yaya devriyeleri tarafından 15-23 Eylül tarihleri arasında suç ve suçlulara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şahıs yakalandı. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Çalışmalar esnasında 14 şüphelinin yapılan üst aramasında, 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 48 adet mermi, 44,44 gram metamfetamin, 5,40 gram bonzai, 39 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR