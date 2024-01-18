Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de yapılan denetimlerde 12 silah ele geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, pala, bıçak ve fişekler ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 95 aranan kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 12 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 10-17 Ocak tarihlerinde Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışmalarda 11 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler, av tüfeği, pala, 50 fişek ve 6 bıçak ele geçirildi.

14 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Aranan 95 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak tarihlerinde aranan kişilere yönelik kontrollerde bulundu. Ekipler, 37'si kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 95 şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Güvenlik Ceza Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Nevşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Muş adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Muş Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Mardin adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Mardin Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title