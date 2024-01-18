Eskişehir'de yapılan denetimlerde 12 silah ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, pala, bıçak ve fişekler ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 95 aranan kişi yakalandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 12 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 10-17 Ocak tarihlerinde Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu kapsamında çalışma yürüttü.
Çalışmalarda 11 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler, av tüfeği, pala, 50 fişek ve 6 bıçak ele geçirildi.
14 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı.
Aranan 95 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak tarihlerinde aranan kişilere yönelik kontrollerde bulundu. Ekipler, 37'si kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 95 şüpheliyi yakaladı.