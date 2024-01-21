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Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında 1014 şüpheli ve 698 araç sorgulandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamasında, 1014 şüpheli ve 698 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, 29 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve sahte plakalı bir araç trafikten men edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan genel asayiş uygulamasında, 1014 şüpheli ve 698 araç sorgulandı.

1 Aralık 2023-21 Ocak 2024 tarihlerinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde devriye ve trafik ekipleri ile yaya timlerle birlikte yapılan uygulamalarda, 1014 şüpheli, 698 araç sorgulandı.

Sorgulamada, 3 şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. 1 şüpheliden 8,47 gram esrar, başka 1 şüphelinin aracından ise ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

3 şüpheliye yoklama kaçağı olarak işlem yapan ekipler, 29 aracın sürücüsüne farklı gerekçelerle cezai işlem uyguladı.

Sahte plakalı bir aracı trafikten men edilirken, sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

29 araca da çeşitli maddelerden 110 bin 343 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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