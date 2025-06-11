Eskişehir'de Yapay Zeka Atölyesi ve Üreten Okul Bahçesi Açıldı

Eskişehir'de Yapay Zeka Atölyesi ve Üreten Okul Bahçesi Açıldı
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Reşat Benli İlkokulu'ndaki Yapay Zeka Atölyesi ve Üreten Okul Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Proje, çocuklara algoritmik düşünme ve robotik kodlama becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Reşat Benli İlkokulu'nda yapımı tamamlanan "Yapay Zeka Atölyesi" ve "Üreten Okul Bahçesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen "Kodlayan Beyinler, Üreten Nesiller" adlı projeyle hayata geçirilen çalışmalarla, ilkokul öğrencilerinin algoritmik düşünme ve robotik kodlama gibi beceriler kazanması hedeflendiği belirtildi.

Projelerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Eskişehir Valiliği makam koltuğunu devralan Reşat Benli İlkokulu öğrencisi Hatice Dönmez'in, okulda yapay zeka atölyesi ve üretken bahçeler kurulmasına yönelik talebi doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Vali Aksoy, teknolojinin eğitimdeki dönüştürücü gücüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, çocuklarımızın yalnızca teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olmalarını hedefliyoruz. Reşat Benli İlkokulu'nda kurulan bu Yapay Zeka Atölyesi, öğrencilerimizin algoritmik düşünme, problem çözme ve robotik kodlama gibi becerilerle donatılmasına katkı sağlayacaktır."

Projeyle sadece bugünün değil, yarının da eğitim anlayışının şekilleneceğini ifade eden Aksoy, "Çocuklarımızın erken yaşta teknolojiyle tanışmaları, onları daha donanımlı bireyler haline getirecektir. Bu sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul yönetimine ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Vali Aksoy'un, atölyeyi gezerek öğrencilerden yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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