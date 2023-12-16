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Eskişehir'de Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

16 Aralık 2023 17:46 Güncelleme: 17:48 Abone Ol

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Uluönder Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan kısmi felçli bir kişi dumandan etkilendi ve hayatını kaybetti.