Eskişehir'de Yangında 60 Dönüm Ekili Alan Zarar Gördü

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 60 dönüm arpa ve buğday ekili alan yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla 8 farklı tarlaya yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yaklaşık 60 dönüm arpa ve buğday ekili alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.