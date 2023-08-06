Eskişehir'de Yan Bakma Kavgası Sonucu Adam Öldürme Şüphelisi Tutuklandı

TUTUKLANDI

Eskişehirde 'yan bakma' meselesi nedeniyle iki fabrika işçi grubu arasında çıkan kavgada Ali Aksu'yu (23), göğsünden bıçaklayarak öldürüldüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet T. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şüphelilerden K.Ç., M.S., B.U. ve A.K. mahkemece adli kontrolle, diğer 4 şüpheli ise savcılık sorguların ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR,