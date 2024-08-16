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Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine polis ekipleri eve girdiğinde, bir haftadır haber alınamayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastaneye götürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Esentepe Mahallesi Oruçhan Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşayan Mehmet Özen'in yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Polis ekipleri eve girdiklerinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özen'in cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

Özen'in yaklaşık bir ay önce Yalova'dan Eskişehir'e taşındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tepebaşı Otopsi Olay Yaşam Güncel Haberler

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