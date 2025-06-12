Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Emekli Doktorun Şüpheli Ölümü

ESKİŞEHİR'de yalnız yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay (58), kendisinden 3 gündür haber alamayan şehir dışındaki arkadaşının ihbarının ardından evinde ölü bulundu.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde yalnız yaşayan emekli doktordan Mustafa Savan Günay'ın şehir dışındaki arkadaşı, kendisinden 3 gün haber alamadı. Evin temizlik çalışanına haber verildi. Evi kontrol etmek için gelen çalışan, kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla ikinci kattaki eve girdiklerinde Mustafa Savan Günay'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Mustafa Savan Günay'ın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.