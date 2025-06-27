Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
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Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 30 yaşındaki Erman Gülcü, bir süre haber alınamamasının ardından evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülcü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Erman Gülcü'den (30) bir süredir haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirdi.

Savcılık talimatı üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Gülcü'yü hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Gülcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Gülcü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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