Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Adamın Şüpheli Ölümü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Şükrü Akkaya (69), yalnız yaşadığı evin önünde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de Şükrü Akkaya (69), yalnız yaşadığı evin önünde ölü bulundu. Odunpazarı ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi Zarfçılar Sokak'ta yalnız yaşayan Şükrü Akkaya, oturduğu evin önünde hareketsiz halde bulundu. Komşularının ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın 'Başkentimizi Geri İstiyoruz' paylaşımı sonrası FBI Washington'da operasyon başlattı

Trump'ın talimatıyla FBI tutuklamalara başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.