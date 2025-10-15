Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Zafer Özpoyraz, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay, apartmandan gelen kötü kokuların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Sağlık ekipleri, Özpoyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Büyükdere Mahallesi Meneviş Sokak'ta bulunan apartmandaki bir daireden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki Zafer Özpoyraz'ı hareketsiz halde yatarken buldu.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özpoyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özpoyraz'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel