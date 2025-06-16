Eskişehir'de Yalnız Yaşayan 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Altan Yurtseven, evinde hareketsiz halde bulundu. Komşularının kötü kokular nedeniyle ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yurtseven'in yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Ayaztepe Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında ikamet eden Altan Yurtseven'in evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki çocuk babası Altan Yurtseven'i evde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altan Yurtseven'in yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Altan Yurtseven'in cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak otopsi için hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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