Eskişehir'de yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Odunpazarı ilçesinde E.T'ye ait iş yerinden sigara çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin P.D, B.D. ve S.A. olduğunu tespit etti. Farklı hırsızlık suçlarından da arandığı belirlenen 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.D, B.D. ve S.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel AA / Sinan Balcıkoca Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

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