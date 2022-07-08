Eskişehir'de yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kasten yaralama, hırsızlık, tehdit" suçlarından 14 yıl ila 2 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 3 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi. Saklandıkları evlerde yakalanan H.T, V.K. ile T.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. AA / Emrah Yaşar - Güncel Münir Karaloğlu Eskişehir Banka Güncel Haberler

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