Eskişehir'de Yağışlar Pazarcı Esnafını Zorluyor

Eskişehir genelinde etkili olan yağışa rağmen pazar tezgahlarının başındaki yerini alan esnaf aşırı yağışların ürünlerini toplamayı zorlaştırdığını ve zarar verdiğini belirtti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları yönünde hafta başından itibaren Eskişehir'i etkisi altına alan kuvvetli yağış pazarcı esnafının işini zorlaştırıyor. Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan cumartesi pazarı esnafı, sabah saatlerinden itibaren aralıklı olarak devam eden yağışa rağmen tezgah açmayı ihmal etmezken, pazar içinde de vatandaş yoğunluğunun az olduğu görüldü. Ürünlerini tezgahlara yerleştiren esnaf, aşırı yağışların ürünlerin yetiştiği bahçelerden toplamayı zorlaştırdığını ifade etti. Tezgahında çilek, erik ve kayısı gibi meyveler satan esnaf Hakan Aras, yağışların hem iyi hem kötü yanlarının olduğunu belirterek, ürünlerde hasara neden olabileceğini söyledi.

"Mal toplarken sıkıntı yaşıyoruz"

Son haftalarda yağışların güzel yağdığını vurgulayan Aras, "Yağmur bereketiyle yağarsa güzel olur. 1-2 gündür Eskişehir'in bazı yerlerinde sel olduğu haberlerini duyduk. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah afetinden saklasın. Bu yağmurların yağması bir yönden bir yönden de kötü. Aşırı yağmur olunca haliyle meyve ve sebzeyi bozuyor. Ayrıca fiyatlarda da bir miktar yükseliş olur. Mal toplarken sıkıntı yaşıyoruz. Ağaçların dalları kırılıyor, çiçekleri ölüyor. Ürünler çürüyor. İster istemez bu şekilde sıkıntılar oluşuyor. Ama ilerleyen günlerde inşallah havaların ısınmasıyla ürünlerimiz bollaşacak inşallah. Ürünlerin fiyatları da düşüşe geçecek. Vatandaşlar bu kadar yağışın ardından pazara gelmiyor. Bazıları marketleri tercih ediyor. Biz tezgahımızın başındayız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR