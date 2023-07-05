Eskişehir'de Yağışlar Genç Fidanlara Olumlu Etki Yaptı

Eskişehir'de bahar aylarında etkili olan yağışların genç fidanlara olumlu etki yaptığı bildirildi. Yağışlı bir yıl geçirilmesinin ormanlardaki ekosistemin canlanmasına olumlu etkisi olduğu belirtildi.

Eskişehir'de bahar aylarında etkili olan yağışların genç fidanlara olumlu etki yaptığı bildirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışlı bir yıl geçirilmesinin ormanlardaki ekosistemin canlanmasına olumlu etkisi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı ve Çukurca Mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanlarda inceleme yaptığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, ilkbahardaki yağışların bol olmasının genç fidanlarda tahminlerin üzerinde boy uzamasına yol açtığını belirterek, genç karaçam fidanlarının 50 santimetreyi bulan sürgünler verdiğini artardı.

Yağışların çok olmasının ağaçların bu yıl ki büyümelerine olumlu yansıdığını bildiren Çetin, "Yer yer 50 santimetreyi geçen yeni sürgünler görüldü. Büyüme, vejetasyon dönemi boyunca devam edecek. Bu da yeşil vatanımızın daha fazla karbon tutması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.