Eskişehir'de Yabancı Uyruklu 5 Kişiye 51 Bin TL Para Cezası

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yabancı uyruklu 5 kişiye 51 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca, dolandırıcılık suçundan aranan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yabancı uyruklu 5 şahsa 51 bin TL para cezası uyguladı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur Uygulaması' çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 811 şahıs kontrol edilirken, 'Dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca yabancı uyruklu 5 şahsa 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 51 bin 340 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu şahıslar, jandarma ekipleri tarafından Eskişehir İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ESKİŞEHİR