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Eskişehir'de Yabancı Hükümlü ve Tutukluların Takibi İçin Koordinasyon Toplantısı

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Eskişehir'de düzenlenen koordinasyon toplantısında yabancı hükümlü ve tutukluların takibini ve kontrolünü sağlayan uygulamalar görüşüldü.

Eskişehir'de düzenlenen koordinasyon toplantısında yabancı hükümlü ve tutukluların takibini ve kontrolünü sağlayan uygulamalar görüşüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Eskişehir Adliyesi Şehit Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başsavcı Ali Yeldan'ın başkanlık ettiği belirtildi.

Açıklamada, suç işleyerek ve suça karışarak adli sisteme giren yabancı hükümlü ve tutuklular için İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerinin bir araya geldiği kaydedildi.

Toplantıda, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Yabancı Hükümlü ve Tutuklulara İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında yabancı hükümlü ve tutukluların takibini ve kontrolünü sağlayan uygulamalar üzerinde duruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bakanlıklar arasında imzalanan protokol kapsamında paydaş kurumlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Yabancı hükümlü ve tutukluların adli sistem içerisinde takibinin yapılmasının kendileri için oldukça önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Yeldan, "Bakanlıklarımızın imza altına aldığı protokolle bu takibin yapılması noktasında paydaş kurumlarımızın yükümlülükleri belirlenmiş durumda. Bizler de kurumlarımız ile bir araya gelerek protokolün işleyişinde karşılaşılabilecek sorunları ele aldık. Kurumlarımızla koordineli bir şekilde hassasiyetle çalışarak Eskişehir'imizin Türkiye'de bu alanda örnek olmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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