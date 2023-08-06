Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de virajı dönerken kontrolden çıkan araç ağaca çarptı

Güncel Haberler

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir araç, virajı dönerken kontrolden çıkarak kaldırım kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de virajı dönerken kontrolden çıkan araç ağaca çarptı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir araç sürücüsü, virajdan dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kaldırım kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ön tarafı parçalanan araç kullanılamaz hale geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Tepebaşı Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title