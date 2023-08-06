Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir araç, virajı dönerken kontrolden çıkarak kaldırım kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de virajı dönerken kontrolden çıkan araç ağaca çarptı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir araç sürücüsü, virajdan dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kaldırım kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ön tarafı parçalanan araç kullanılamaz hale geldi. - ESKİŞEHİR