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Eskişehir'de Vatani Görevini Yapan Asker Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Vatani Görevini Yapan Asker Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'de mutlu başlayan askerlik hayatı, 40 gün sonra zatürre nedeniyle hayatını kaybeden Er Umut Bal ile sona erdi. Aileye acı haber ulaştı.

ESKİŞEHİR'de vatani görevini yapan Er Umut Bal (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 40 günlük asker olan Umut Bal, 19 Eylül'de görevi başında rahatsızlandı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bal'a zatürre teşhisi konuldu. Bal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Bal'ın acı haberi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ailesini yasa boğdu. Umut Bal'ın acı haberini alan yakınları eve akın etti. Eve Türk bayrakları asıldı, bölgeye taziye çadırları kuruldu. Bal'ın cenazesinin yarın Reyhanlı'da toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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