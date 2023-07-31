Eskişehir'de Vatandaşlar Tramvay Ring Hattı İstiyor

Eskişehir'de 75. Yıl ve Emek mahallesindeki vatandaşlar, Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Hastanesi arasında bir tramvay ring hattının yapılması gerektiğini belirterek, bölgede yaşanan ulaşım sorununun çözülmesini istediklerini dile getirdiler.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 75. Yıl ve Emek mahallelerindeki vatandaşların, Yunus Emre Hastanesi ve Otogar yönünde demiryolu hattı olmasına rağmen sefer düzenlememesinden dolayı rahatsızlık duydukları belirtiliyor. Mahalle sakinleri, sürekli aktarma yapmak zorunda kaldıklarını ve bu durumun kendilerine ekstra zaman kaybı yaşattığını ifade ediyorlar. Özellikle 75. Yıl, Emek, 71 Evler mahallelerindeki vatandaşlar, gün içerisinde tramvayın Yunus Emre Hastanesi ve Otogar yönüne gitmemesi nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirtiyorlar. Tramvayların toplanma alanının Otogar olduğu için geç saatlerde Otogar yönüne gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, hastane randevuları ve muayene gibi zamanında gitmeleri gereken durumlarda da aktarma zorunluğu ve tramvay seferlerinin yetersizliği nedeniyle zorluk yaşadıklarını dile getirdiler. Bu durumun kendilerine ek yük getirdiğini vurgulayan vatandaşlar, ilgili yetkililerin vatandaşların taleplerini dikkate alarak bir tramvay ring hattıyla çözüm üretilmesini bekliyor.

"Tramvaylarda çok fazla yığılmalar oluyor"

Odunpazarı Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, ulaşım konusunda çokça talebin olduğunu belirterek söyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan ulaşım konusuyla ilgili çok talep alıyoruz. Ben de talepler istikametinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile görüşme sağladım. Ancak henüz bir netice almış değiliz. Biz zaten gerekli kurum ve kuruluşlarla sözel ya da yazılı olarak iletişime geçiyoruz. O konuyla ilgili çok fazla çalışma olmadı. Bunu biz dile getirdik, başvuruda bulunduk. Vatandaşlar ulaşım konusunda biraz daha rahatlamak istiyorlar. Üniversiteye giden, hastaneye giden vatandaşlar var. Yunus Emre Hastanesi ile Şehir Hastanesi arasında bir tramvay seferinin olması vatandaşın ulaşımını kolaylaştıracaktır."

"İki büyük sefer sorunu çözülmeli"

Muhtar Akın, "Bu seferin Çarşı güzergahından geçecek diye düşünüyorum. Hem Emek'ten çarşı yönüne gidecek olanlar için kolaylık olacak, hem de üniversitede eczacılık bölümünde okuyan öğrenciler için kolaylık olacak. "Öğrencilerin derslere zamanında ulaşmaları sağlanacaktır. Fazla beklememiş olacaklar. Tramvaylarda çok fazla vatandaş yığılmaları oluyor. Bunun önüne geçilecektir. Ring hattı üzerinde Odunpazarı Belediyesinde Alanönü'nde değişiklik yapılıyor. Ama 71 Evler, 75.yıl, Emek Mahallesi gibi yerlerden bu ring hattına binen vatandaşlar ve öğrenciler hastaneye, eczacılık ya da üniversiteye kolayca gidebilecek. Yunus Emre Hastanesinde randevulu sistemle muayene olabiliyorlar. Bu ring hattı sayesinde randevularına da geç kalmamış olacaklar. Bu ring hattı yapılsa öğrenciler için de çok kolaylık olacaktır. Zamanında derslerine gidecekle. Otogar için de aynı durum söz konusu. Farklı köylerden ve ilçelerden Şehir Hastanesi'ne gitmek için Otogara gelen, aracı olmayanlar için de kolay ulaşım sağlanacaktır. Otogar ile Şehir Hastanesi arasında da bir otobüs ya da tramvay seferi olsa hastaneden direkt bu sefere binerek hangi mahalleye geldiyse gidebilir. İki büyük sefer sorunu çözülmeli, birincisi Yunus Emre Hastanesi ile 75. Yıl arasında bir sefer düzenlenmesi. İkincisi ise otogar ve Şehir Hastanesi arasında bir seferin olması" dedi.

"Bu ulaşım sorunu hep vardı, olmaya da devam ediyor"

Emek mahallesinde yaşadığını belirten 50 yaşındaki emekli Süleyman Bala ise, ulaşım sorununu muhtara bildirdiklerini ifade ederek, ek tramvay hattı yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben yıllardır bu mahallede yaşıyorum. Bu ulaşım sorunu hep vardı, olmaya da devam ediyor. Bu ulaşım konusu için hep muhtara gidiyoruz, sorunumuzu bildiriyoruz, ancak kendisi de yetkililere bildirdiğini söylüyor. Yani bu sorun bugünün sorunu değil. Yunus Emre Hastanesine gitmek durumunda kalıyorum, ama aktarma yapmak zorundayım. Benim sağlık sorunlarım var, sürekli hastaneye giderim. Belediye yetkilileri buradaki vatandaşları da düşünmesi gerek. Buna çözüm üretmesi gerek. Ek tramvay seferi koyularak vatandaşların sorunu çözülmeli." - ESKİŞEHİR