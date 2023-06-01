Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Eskişehir'de Vatandaşlar Kepçe İzleme Geleneğini Sürdürdü

Eskişehir'de Vatandaşlar Kepçe İzleme Geleneğini Sürdürdü

Güncel Haberler

Eskişehir'de yıkım yapan bir kepçeyi gören vatandaşlar çalışmayı seyretmek için yolun karşısına geçerek kaldırımda kalabalık oluşturdu. Kepçe izleyen vatandaşların kısa süre içerisinde kaldırımda yoğunluk oluşturması görenleri güldürürken, onlar ise kimseye aldırış etmeden her şeyi bırakıp dakikalarca yıkım çalışmasını seyretti.

Eskişehir'de yıkım yapan bir kepçeyi gören vatandaşlar çalışmayı seyretmek için yolun karşısına geçerek kaldırımda kalabalık oluşturdu.

Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi Asarcıklı Caddesi'nde yapılan yıkımı gören vatandaşlar gözlerini adeta kepçeden ayıramadı. Sosyal medyada "Ata Sporu" olarak adlandırılan ve mizah kaynağı haline gelen kepçe izleme geleneği, Eskişehirli vatandaşlar tarafından devam ettirildi. Kepçe izleyen vatandaşların kısa süre içerisinde kaldırımda yoğunluk oluşturması görenleri güldürürken, onlar ise kimseye aldırış etmeden her şeyi bırakıp dakikalarca yıkım çalışmasını seyretti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title