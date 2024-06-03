Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turu başarıyla tamamlandı

Türkiye Çevre Haftası kapsamında 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için düzenlenen Temiz Hava İçin Otomobilsiz Bir Gün temasıyla bisiklet turu başarıyla tamamlandı.

Programa bisikletleriyle katılan onlarca vatandaş, Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi istikametine pedal çevirdi.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, 1972 yılından bu yana çevre bilincinin artırılması için Çevre Haftası'nın kutlandığını belirterek, bu sene düzenlenen etkinliklerin temasının "Hepimizin Bir Dünyası Var" olarak belirlendiğini dile getirdi.

Çelik, gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakma bilinci ile hareket ettiklerini kaydederek, "3 Haziran tarihinin Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanması sebebiyle biz de birazdan Temiz Hava için otomobilsin bir gün diyecek ve pedallayacağız. Etkinliğimizin amacı, günlük hayatta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek ve bu sayede karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

Etkinliğe kedisiyle birlikte katılan Mustafa Rahmi Erçetin, bisikleti hayatının her alanında kullandığını, bisikletin çağdaş bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, "Bisiklet sağlık, huzur ve mutluluk demek. Şimdi gençleri görüyorum, bisiklete çok ilgi gösteriyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın böyle anlamlı bir günde etkinlik düzenlemesi harika bir şey, kendilerini kutluyorum." dedi.

Kedisini yanından hiç ayırmadığını dile getiren Erçetin, kedisinin de kendisine benzediğini ve bisikletle gezmeye alıştığını dile getirdi.

Etkinliğe katılan lise 3. Sınıf öğrencisi Metehan Karacasu ise, sosyal medya aracılığıyla bisiklet turundan haberdar olduğunu kaydetti. Karacasu, son zamanlarda bisiklet kullanımını sıklaştırdığını belirtirken, "Bir günü anlamlı kılmak ve onun gereklerini yapmak çok güzel bir şey. Yılda bir kez olan bir etkinlik ve katıldığım için çok mutluyum." diye konuştu.