Eskişehir'de valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler

Eskişehir'de valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı Eskişehir'de yolcu otobüsündeki valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı. Eskişehir'de yolcu otobüsündeki valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Odunpazarı ilçesinde yolcu otobüsünde gözaltına alınan şüpheliler H.B. ve M.B'nin valizlerinde 6 bin 706 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.B. adli kontrol şartıyla salıverildi. AA / Emrah Yaşar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Narkotik Güncel Haberler

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