Üye Girişi
Haberi Paylaş
Eskişehir'de valizinde silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de valizinde silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de denetim yapan polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi 4 tabanca, uyuşturucu ve bıçakla yakaladı.

Eskişehir'de denetim yapan polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi 4 tabanca, uyuşturucu ve bıçakla yakaladı.

Kent merkezinde denetim yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.A'yı durdurdu.

Bu kişiye ait valizde yapılan aramada 4 tabanca, bir miktar uyuşturucu ile bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title