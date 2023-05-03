Eskişehir'de valizinde silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de denetim yapan polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi 4 tabanca, uyuşturucu ve bıçakla yakaladı.
Eskişehir'de denetim yapan polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi 4 tabanca, uyuşturucu ve bıçakla yakaladı.
Kent merkezinde denetim yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.A'yı durdurdu.
Bu kişiye ait valizde yapılan aramada 4 tabanca, bir miktar uyuşturucu ile bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel